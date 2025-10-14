Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak kapsamlı değişiklikler gündemde. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik cezalarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu artışlardan en dikkat çekeni ise hız sınırı ihlallerine uygulanacak yeni para cezaları olacak. 31 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ceza tarifesi, sadece bir gün sonra, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25 oranında bir kez daha artacak.

Abone ol

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde hız sınırları düzenlemesi var. Haber konusu olan nokta ise Sözcü'nün iddiası oldu. İddiaya göre hız sınırı 24 saat içinde 2 kez zam görecek. Yeni düzenleme yasalaştığında hız sınırı aşımına kallavi artış gelecek ve bu tarife 31 Aralık 2025 itibariyle geçerli olacak. Sadece bir gün sonra 1 Ocak 2026'da bu hız sınırları bir kallavi zam daha görecek ve bu kez ismi 'yeniden değerleme zammı' olacak. Haliyle 24 saat içinde zamma zam gelmiş olacak.

Üst sınır 30 bin liraya kadar yükselecek

Sözcü'nün haberine göre, mevcut uygulamada hız sınırı ihlalleri için alt ceza tutarı 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Yeni yasa teklifine göre bu rakamlar ciddi oranda artacak ve üst sınır 30 bin liraya kadar yükselecek.

Uzun süredir uygulamada olan yüzde 10’luk hız toleransı da tamamen kaldırılıyor. Bu da artık küçük ihlallerde bile sürücülerin cezayla karşılaşacağı anlamına geliyor.

EHLİYETE EL KOYMA DA VAR

Hız limitlerinde farklı kademelerle artış gündemde. Özellikle yerleşim yeri içi ve dışı hız limitlerinde farklı kademelerle artırılacak cezalar, sürücülerin hız ihlali derecesine göre 2 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkacak. En yüksek cezaların kesileceği ihlallerde ise sürücülerin ehliyetlerine 30 ila 90 gün süreyle el konulması da gündemde.

24 SAAT İÇİNDE 2 KEZ ZAMLANACAK

Yeni düzenlemenin bir diğer kritik yönü ise cezaların sadece yıl bitiminde değil, yeni yılın ilk gününde de zamlanacak olması. Ceza tutarları, 31 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek. Bir gün sonra yani 1 Ocak 2026 itibarıyle ise yeniden değerleme oranıyla yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış daha gerçekleşecek. Bu da trafik cezalarının sadece 24 saat içinde iki kez artması anlamına geliyor.

Hız limiti cezaları şu şekilde olacak:

Yerleşim yeri içinde;

36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL,

46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL

56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL

66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL

Yerleşim yeri dışında ise;

11-15 km/s aşanlara 2.000 TL

31-40 kilometreyi aşanlara 12 bin TL,

41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL

51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL

61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL