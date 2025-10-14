BIST 10.306
DOLAR 41,83
EURO 48,53
ALTIN 5.554,19
HABER /  GÜNCEL

Isparta'da kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'la ilgili sıcak gelişme

Isparta'da kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'la ilgili sıcak gelişme

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamp yapmak için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen kişiye ulaşıldı.

Abone ol

Arama kurtarma ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'ı (75), bulmak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce dron ve iz takip köpeklerinin yardımıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisinin doğu kısmında yapılan aramada Yıldırım bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yıldırım, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Demir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yıldırım, 3 gün önce kamp yapmak amacıyla Akpınar köyü Oluklacı mevkisine gitmiş, arkadaşı İ.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı. Yıldırım'ı bulmak için JAK ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek, Washington’da 60 toplantıya katılacak
Bakan Şimşek, Washington’da 60 toplantıya katılacak
TEB, "Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası"nı müşterilerine sundu
TEB, "Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası"nı müşterilerine sundu
TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı
TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü
Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar
Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar
Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!
Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!
Provokatör Ben-Gvir Mescid-i Aksa'yı bastı Ürdün'den tepki
Provokatör Ben-Gvir Mescid-i Aksa'yı bastı Ürdün'den tepki
Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi
Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi