HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuşuyor.  İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir. Değerli kardeşlerim milletle inatlaşma olmaz milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil her kademede istişare eden farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.

Dün bölgemizin son iki yıldır kanayan en büyük yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık.

Liderlerle Sharm El Şeyh'te güçlü bir irade ortaya koyduk. Amerikan başkanı Sayın Trump Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte imzaladığımız dörtlü deklarasyon bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir km taşı olmasını ümit ediyorum.

Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Anneler çocuklarını sokağa bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Bunlar bile bizim için bahtiyarlık.

Gazze'nin inşa ve ihyası) Başta Amerika olmak üzere Körfez ülkeleri hep birlikte görüşecek, tartışacak, ne gibi adımlar atacağımızı karara bağlayacağız

Şimdi hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor.

Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak.

