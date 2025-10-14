BIST 10.462
DOLAR 41,83
EURO 48,36
ALTIN 5.539,74
HABER /  SPOR

TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı

TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

Abone ol

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak ay-yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü
Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar
Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar
Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!
Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!
Provokatör Ben-Gvir Mescid-i Aksa'yı bastı Ürdün'den tepki
Provokatör Ben-Gvir Mescid-i Aksa'yı bastı Ürdün'den tepki
Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi
Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi
Ursula von der Leyen: Karadağ AB üyelik sürecinde öncü ülke
Ursula von der Leyen: Karadağ AB üyelik sürecinde öncü ülke
Barselona'nın yıldızı Lewandowski'den kötü haber!
Barselona'nın yıldızı Lewandowski'den kötü haber!
Türkiye Finans üç farklı kategoride ödüle layık görüldü
Türkiye Finans üç farklı kategoride ödüle layık görüldü