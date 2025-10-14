BIST 10.462
DOLAR 41,83
EURO 48,36
ALTIN 5.539,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...

Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlardan sonra artmadı.

Abone ol

Yağışlardan önce 1 milyon metreküp olan Naip Barajı'nın su seviyesi, yağışların ardından da aynı kaldı.

Kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla, Tekirdağ Valiliğinin kararı doğrultusunda Yazır Göleti'nden su alımı devam ediyor.

Suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşurken, bazı alanların otlarla kaplandığı görüldü. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ölü hacimden içme suyu temini sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü
Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar
Hız sınırı 24 saat içinde 2 kez artacak! Yüzde 10 toleransı da bitiyor işte yeni cezalar
Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!
Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!
Provokatör Ben-Gvir Mescid-i Aksa'yı bastı Ürdün'den tepki
Provokatör Ben-Gvir Mescid-i Aksa'yı bastı Ürdün'den tepki
Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi
Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi
Ursula von der Leyen: Karadağ AB üyelik sürecinde öncü ülke
Ursula von der Leyen: Karadağ AB üyelik sürecinde öncü ülke
Barselona'nın yıldızı Lewandowski'den kötü haber!
Barselona'nın yıldızı Lewandowski'den kötü haber!
Türkiye Finans üç farklı kategoride ödüle layık görüldü
Türkiye Finans üç farklı kategoride ödüle layık görüldü
Uçan taksinin özellikleri müthiş! 2026'da hizmet vermeye başlayacak
Uçan taksinin özellikleri müthiş! 2026'da hizmet vermeye başlayacak