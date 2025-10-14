TEB, "Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası"nı müşterilerine sundu

Türk Ekonomi Bankası (TEB), iş ortağı Zurich Sigorta Grubu Türkiye işbirliğiyle geliştirdiği "Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası" ile müşterilerinin kredi borçlarını ve tedavi masraflarını güvence altına almayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor.

İş ortağı Zurich Sigorta Grubu Türkiye ile sağlık sigortaları branşı altında Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası'nı tanıtan TEB, şubelerinin ardından CEPTETEB Mobil aracılığıyla da ürününü müşterileriyle buluşturdu.

"Kredi Koruma Teminatı" ile 3 gün ve üzeri hastane yatışlarında kredi borçlarını 250 bin liraya kadar güvence altına alan ürün, "Tedavi Teminatı" ile aynı süreçteki tedavi masraflarını ise 50 bin liraya kadar karşılıyor. Böylece müşteriler, hem sağlık giderlerinde hem de finansal yükümlülüklerinde ek güvenceye kavuşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bankasürans Grup Direktörü Ali Lülü, müşterilerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en avantajlı sigorta ürünlerini sunmaya ve yenilikçi çözümlerle banka sigortacılığı alanında sektöre değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası'nın müşterilere birçok avantaj sağladığına değinen Lülü, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan ürünümüz, 3 gün ve üzerinde hastanede yatan müşterilerimizin kredi ödeme endişesini tamamen ortadan kaldırıyor. Müşterilerimiz, ağustos ayından bu yana tüm TEB şubelerinden, belirli şartlara uygun ihtiyaç kredileriyle bu ürüne de sahip olabiliyor. Ürüne erişimi kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız geliştirmeler sonucunda, sigortayı artık mobil bankacılık uygulamamız CEPTETEB üzerinden de müşterilerimize sunmaya başladık."