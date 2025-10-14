Bakan Şimşek, Washington’da 60 toplantıya katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitti. Şimşek’in ziyaret programında yaklaşık 60 farklı toplantı yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitti. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek’i yoğun bir temas trafiği bekliyor.

Yoğun görüşme talepleri nedeniyle programını bir gün öne çeken Şimşek’in, temaslarının ardından cumartesi günü Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.

60 TOPLANTI PLANLANIYOR

Şimşek’in Washington temasları kapsamında yaklaşık 60 toplantıya katılması bekleniyor. Bakan, dünyanın önde gelen yatırım bankaları tarafından düzenlenen yatırımcı konferanslarında konuşacak; yatırımcılarla hem bire bir hem de geniş katılımlı görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerde Şimşek’in, Türkiye’de yürütülen ekonomik programın mevcut durumu ve son gelişmeler hakkında bilgi paylaşması öngörülüyor.

ABD’Lİ FİRMALAR VE DÜŞÜNCE KURULUŞLARIYLA TEMASLAR

ABD temasları çerçevesinde Şimşek’in, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşları, akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek ayrıca, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına katılarak, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li firmaların üst düzey temsilcileriyle görüşecek.

Şimşek’in Washington’daki çok taraflı temasları kapsamında;

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),

Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC),

İslam Kalkınma Bankası,

ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

G20 TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları toplantısına da katılacak. Toplantı kapsamında Yunanistan, Singapur, Malezya, Pakistan ve Katar maliye bakanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

Ayrıca Şimşek’in, Avrupa Birliği’nin Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile de görüşmesi planlanıyor.

Washington temaslarının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cumartesi günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.