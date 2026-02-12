BIST 13.788
Ortada kaldı denen Mesut Özarslan sessizliğini bozdu! 2 partinin ismini verdi ve...

ANKARA Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifası sonrasında AK Parti'ye geçecek deniyordu. Dün beklenen gerçekleşmedi. AK Partili Şamil Tayyar da Mesut Özarslan'ın hakkındaki dosyalar sebebiyle AK Parti'ye geçisinin askıya alındığını duyurdu. Bunun üzerine gözlerin döndüğü Mesut Özarslan sessizliğini bozdu. Mesut Özarslan istediği an AK Parti ya da MHP'ye geçebileceği konusunda iddialı konuştu.

İstifasıyla CHP'yi karıştıran Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Dün yapılan AK Parti grup toplantısında bu gerçekleşmedi. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti'nin Mesut Özarslan'ın geçişini askıya aldığını duyurdu. Sebebinin de başkan hakkındaki dosyalar olduğunu söyledi. 

İstediğim an AK Parti ya da MHP'ye geçerim
Ortada kaldığı söylenen Mesut Özarslan bugün Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. İstediği partiye geçebileceğini söyleyen Mesut Özarslan, şunları söyledi:
-“Vallahi gündemimde falanca partiye geçmek gibi bir şey yok. İzleyeceğim, bakacağım. Olursa daha iyi hizmet vermek amacıyla olabilir. Baktım ki o da olmuyor, hiç umurumda değil.

-Bu arada şunu söyleyeyim: Ben şu gün isteyim, hem Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) hem de AK Parti’ye geçerim.

Benim dosyam yok
-Neymiş; benim dosyam varmış, onu inceleyeceklermiş, uygun görülürsem öyle alınacakmışım. Net konuşuyorum üstadım, benim dosyam yok. Benim soruşturma izni verilen, mahkemede olan bir tane bile dosyam yok. Kamu görevlisi olduğum için hakkımda şikayet varsa Savcılık, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni ister. Bakan verirse soruşturma başlar. Savcı dosyayı oluşturur. Mahkemeye giderse o ayrı bir boyuttur. Ben, iki boyutta da yokum."

Şu anda bir partiye geçmiyorum

-"Benim hakkımda, kimse ‘Şu partiye gidiyor’ diyemez. Benim bulunduğum şart beni nereye götürecek onu göremiyorum.
-Şu aşamada bir siyasi partiye geçmiyorum üstadım.
-Devletimin, milletin sinesine çekilmiş durumdayım.

-Bilerek beni AK Parti’nin de MHP’nin de almadığı algısını yaratıyorlar. Bunu söyleyenlere hodri meydan diyorum. İftira atmasınlar, müfterilik yapmasınlar.”

