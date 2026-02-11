BIST 13.788
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis’teki Yeni Yol Grubu toplantısında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasıyla ilgili tartışmalara değinerek belediyelere yönelik baskıların millet iradesine yapıldığını söyledi. CHP’yi sert sözlerle eleştiren Babacan, “Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar” ifadeleriyle muhalefetin çifte standart uyguladığını savundu.

Meclis’teki Yeni Yol Grubu toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasıyla ilgili tartışmalara katıldı.

“Belediyelere yapılan baskı ve dayatmalar aslında doğrudan milletin iradesine yapılan baskıdır” diyen Babacan ardından CHP’yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Ya ana muhalefet? Daha dün ittifakta oldukları partilerin milletvekillerine pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar; ama kendilerinden başka partilere geçenlerin arkasından yapmadıkları hakaret yok, etmedikleri küfür yok."

"Daha dün yol arkadaşım dediğin, milletin karşısına çıkarttığın belediye başkanı adayına, belediye başkanı seçilene ayrıldığı gün arkasından söylemediklerini bırakmıyorlar. Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli, yazık" diye konuşan Babacan şu ifadeleri kullandı:

“İktidarla ana muhalefet sanki anlaşmış, bu milleti siyasetten bezdirmeye ant içmişler. Mesele ilkesizlikse gayet güzel uzlaşıyorlar."

