Yeni yılın ilk ayının en çok satılan otomobilleri: Türkiye'de zirvede yine o model var
|
Türkiye otomobil pazarı yıla artışla başladı. Ocakta satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yükselirken, model bazında lider değişmedi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55 adet oldu.
114
Hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,56 artışla 14 bin 307’ye ulaştı.
214
Pazarın yüzde 83’ü A, B ve C segment
Vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segment araçlar pazarın yüzde 83,7’sini oluşturdu.
314
C segmenti otomobiller 32 bin 428 satışla yüzde 53,1 pay alırken, B segmenti otomobiller 18 bin 589 satışla yüzde 30,4 pay elde etti.
414