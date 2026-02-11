BIST 13.788
DOLAR 43,63
EURO 51,76
ALTIN 7.083,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı

Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı

Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Abone ol

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen lise öğrencisi D.B. (16) okula giderken Y.B'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı.

Genç kızın bıçak darbeleriyle yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçan Y.B. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralanan öğrencinin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmıştı! Zeynep Güneş ve Eskişehirli kadınlar Meclis'e geldi
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmıştı! Zeynep Güneş ve Eskişehirli kadınlar Meclis'e geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da 10 milyonluk sahte kimlik vurgunu! 12 kişi tutuklandı
Adana’da 10 milyonluk sahte kimlik vurgunu! 12 kişi tutuklandı
Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi
Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı
Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı
Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı
Bozcaada'da fırtına nedeniyle yarınki iki feribot seferi iptal
Bozcaada'da fırtına nedeniyle yarınki iki feribot seferi iptal
RTÜK'ten g.t nedeniyle Sözcü TV'ye para cezası
RTÜK'ten g.t nedeniyle Sözcü TV'ye para cezası
16 yaşındaki çalışanını darbeden işletme müdürü gözaltına alındı
16 yaşındaki çalışanını darbeden işletme müdürü gözaltına alındı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü