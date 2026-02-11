Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı

Iğdır'da lise öğrencisi genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.Abone ol
Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen lise öğrencisi D.B. (16) okula giderken Y.B'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı.
Genç kızın bıçak darbeleriyle yere yığılmasının ardından olay yerinden kaçan Y.B. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yaralanan öğrencinin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
