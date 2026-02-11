Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreninde, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan büyük arbedenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin oluşturduğu çember içerisinde yemin etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti. Bakanların yemini öncesi CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Bunun üzerine AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'yi TBMM Genel Kurulu'na yemin etmek için çağırması üzerine söz alarak "Sayın Başkan, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı anayasaya aykırıdır. Hala İstanbul Başsavcılığı görevi devam etmektedir. Siyasi Başsavcılık görevi yapan birinin siyasi bir göreve atanması anayasaya aykırıdır" dedi. Emir'in mikrofonu kapatıldı.

CHP'li vekiller kürsü önünde protesto ederken, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Birleşime 15 dakika ara verildi. Mahmut Tanal'ın burnunun kırıldığı öne sürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin oluşturduğu çember içerisinde yemin etti.