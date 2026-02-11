BIST 13.788
DOLAR 43,63
EURO 51,76
ALTIN 7.083,87
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Alman otomotiv devi BMW yüz binlerce aracı geri çağıracak!

Alman otomotiv devi BMW yüz binlerce aracı geri çağıracak!

Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW, yangına neden olabilecek marş sistemindeki teknik bir hata nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracını geri çağıracak.

Abone ol

BMW, Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 arasında üretilen araçları, yangına neden olabilecek marş sistemindeki teknik bir hata nedeniyle büyük çaplı geri çağırma yapacağını duyurdu.

Bu kapsamda, Almanya'da yaklaşık 28 bin 582 araç geri çağrılacak.

BMW, küresel olarak ne kadar aracın geri çağrılacağını ve geri çağırmanın maliyetlerine ilişkin açıklama yapmadı. Bununla birlikte Alman basınında toplam geri çağrılacak araç sayısının yaklaşık 575 bin olduğu ileri sürüldü.

Konuya ilişkin BMW'den yapılan açıklamada, marş motoru otomatiğinde (selenoidinde) yüksek kullanım sonrası aşırı aşınma meydana gelebileceğinin tespit edildiği bildirildi. Bu kusurun aracın çalışmasını zorlaştırabileceği, hatta imkansız hale getirebileceği vurgulanan açıklamada, bunun da ötesinde marş motorunda bölgesel aşırı ısınmaya neden olabilecek bir kısa devre riski olduğu kaydedildi.

Şirket açıklamasında, "En kötü senaryoda, bu durum araç seyir halindeyken yangına yol açabilir. Sürüş sırasında veya araçtan inerken duman görülebilir veya kokusu alınabilir." ifadelerine yer verildi.

Araç sahiplerine tavsiye

Açıklamada, olası bir riskin önüne geçilmesi amacıyla araç sahiplerine motor çalışır vaziyetteyken aracı gözetimsiz bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Geri çağırma bu modelleri kapsıyor

Geri çağırma operasyonu, 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedanlar ile 6 Serisi Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 modellerinin çeşitli varyantlarını kapsıyor. Özellikle Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilen marş rölesine sahip araçların risk altında olduğu, ayrıca onarım sırasında hatalı marş motoru takılan araçların da kapsama dahil edildiği bildirildi.

BMW
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı
Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı
Adana’da 10 milyonluk sahte kimlik vurgunu! 12 kişi tutuklandı
Adana’da 10 milyonluk sahte kimlik vurgunu! 12 kişi tutuklandı
Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi
Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı
Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı
Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı
Bozcaada'da fırtına nedeniyle yarınki iki feribot seferi iptal
Bozcaada'da fırtına nedeniyle yarınki iki feribot seferi iptal