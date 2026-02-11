BIST 13.788
Akın Gürlek: Milletimize hizmete kararlılıkla devam edeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’deki yemin törenine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, yemin töreninde destek veren milletvekillerine teşekkür ederek “Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'deki yemin törenine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak TBMM'de yemin ettiğini belirterek, "Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

