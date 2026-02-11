BIST 13.788
DOLAR 43,63
EURO 51,76
ALTIN 7.083,87
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

TBMM'de kavgada burnundan yaralanan CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın kavga sırasında "Ben Osman'ı döveceğim" dediği anlar ortaya çıktı.

Abone ol

Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis, ringe döndü..

Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu gerginlik yaşandı.

AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

OSMAN GÖKÇEK'TEN TANAL'A YUMRUK

Yaşanan arbede esnasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AK Parti tarafına doğru yumruk savurduğu esnada AK Partili vekil Osman Gökçek'ten aldığı darbe sonucu burnunun yaralandığı ve kanadığı görüldü.

Burnu kanayan Tanal'a ilk müdahale TBMM revirinde yapılırken, kavgaya dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

"OSMAN'I DÖVECEĞİM"

Olay esnasında çekilen görüntülerde, yaralanan Tanal’ın "Ben Osman’ı döveceğim." diye bağırdığı duyuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar
Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız
Rusya: Ukrayna ile uygun olmayan barış anlaşması imzalamayacağız
Alman otomotiv devi BMW yüz binlerce aracı geri çağıracak!
Alman otomotiv devi BMW yüz binlerce aracı geri çağıracak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Özel'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı
Iğdır'da lise öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı
Adana’da 10 milyonluk sahte kimlik vurgunu! 12 kişi tutuklandı
Adana’da 10 milyonluk sahte kimlik vurgunu! 12 kişi tutuklandı
Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi
Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı
Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor