GÜNCEL

Ercan Havalimanı'nda 'CIA' paniği! Gerçek ortaya çıktı

KKTC’de bir internet gazetesinde CIA’nın Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptığına yönelik iddialara hükümetten yanıt geldi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ziyaretlerin ABD makamlarının Dışişleri üzerinden izin alarak gerçekleştirdiği rutin teknik incelemeler olduğunu belirterek, bunların istihbarat faaliyeti değil kritik dönemlerde tahliye uçuşlarına ilişkin kapasite tespiti amacı taşıdığını söyledi.

KKTC’de bir internet gazetesinin Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA’nın Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptığına ilişkin haberine KKTC hükümetinden açıklama geldi. 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CIA’nın Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptığı iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin spekülatif biçimde kamuoyuna yansıtıldığını belirtti. 

SPEKÜLATİF HABERLERE BAKANLIKTAN SERT YANIT

Bakan Arıklı, Amerikan makamlarının Ercan Havalimanı’na yönelik ziyaretlerinin belirli bir prosedür çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi; 

Kıbrıs’taki ABD Elçiliği ve Kuzey Kıbrıs’taki ABD Ofisi periyodik zamanlarda Dışişlerimizden izin alarak, Ulaştırma Bakanlığına başvurur. 

Biz de Sivil Havacılık Dairesine gereken onayı veririz.  Amerikan Konsolosluk yetkilileri de gelip Ercan’ın son durumunu incelerler 

KRİTİK ZAMANLARDA TAHLİYE SENARYOLARI İNCELENİYOR

Bakan Arıklı, söz konusu incelemelerin istihbarat faaliyeti olarak değil teknik kapasite tespiti amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "İnceleme amaçları elbette ki öncelikle kritik zamanlarda Ercan’ın teknik olarak kullanılıp kullanılamayacağını, hangi tip tahliye uçaklarının Ercan’ı kullanabileceğini tespit etmektir." ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK MİSYONLARDA HER DÖNEM YAPILAN RUTİN BİR ADIM

Benzer ziyaretlerin diplomatik misyonlarda görev değişimi yaşandığında rutin olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Arıklı, "Bu durum, Amerikan Elçiliğinde her konsolos değişiminde yeni konsolosun yaptığı ilk işlerden birisidir." dedi. 

AMERİKAN HEYETİNDEN ERCAN PERSONELİNE TEBRİK

Ziyareti gerçekleştiren heyetin incelemelerin ardından KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkililerine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulunduğu da kaydedilen açıklama, şu ifadelerle son buldu;

"Gelen ekip Ercan’ı inceledikten sonra Sivil Havacılık yetkililerimize takdir ve tebriklerini iletmişlerdir." 

