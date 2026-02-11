Gazze'de can kaybı 72 bin 45’e yükseldi

Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirirken, enkaz altından çıkarılan yeni naaşlarla birlikte savaşın başından bu yana toplam can kaybı 72 bin 45’e yükseldi.

Abone ol

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ilan edilen ateşkes süreci, devam eden yerel çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle en kanlı dönemlerinden birini geçiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki insani tablonun ciddiyetini koruduğunu ve ateşkesin ilanından bu yana geçen sürede hayatını kaybedenlerin sayısının 591’e ulaştığını duyurdu.

SON 48 SAAT: ENKAZ ALTINDA ZORLU MESAİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 48 saat içerisinde İsrail ordusunun çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin enkaz alanlarındaki çalışmaları sırasında, daha önceki saldırılarda yaşamını yitirdiği belirlenen 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkes döneminde yaşanan bu kayıplar, uluslararası toplumun bölgedeki kalıcı barış umutlarını bir kez daha test ediyor. Yaralıların birçoğunun tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle risk altında olduğu bildiriliyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Bölgedeki yerel kaynaklar, ateşkesin tam anlamıyla sahaya yansımamasının insani yardım koridorlarını da olumsuz etkilediğini vurguluyor. Sağlık tesislerinin büyük bir kısmının hizmet veremediği Gazze’de, enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Filistinli yetkililer, uluslararası toplumun ve denetleyici mekanizmaların ateşkes ihlallerini durdurmak için daha etkin rol alması çağrısında bulunuyor.