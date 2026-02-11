BIST 13.788
Hangi bakan nereli! İşte kabinede yer alan bakanların memleketleri

|
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Kabinenin gündeme gelmesiyle, bakanların memleketleri de merak edilmeye başlandı. 

İŞTE KABİNEDEKİ BAKANLARIN MEMLEKETLERİ... 

MURAT KURUM: KONYA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her ne kadar Ankara doğumlu olsa da aslen Konyalıdır. 

MEHMET ŞİMŞEK: BATMAN 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca köyünde dünyaya geldi.

