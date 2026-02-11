BIST 13.821
DOLAR 43,64
EURO 51,87
ALTIN 7.107,20
HABER /  GÜNCEL

Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı

Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı

AYM’nin ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'adil yargılanma hakkının ihlal edildiği' yönündeki kararına karşın tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi.

AYM’den Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu için karar: Hastanede yatarak tedavi dahil tüm önlemler alınmalı

"ADALET İSTİYORUZ"

Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman’ın geçirdiği akut MS atağı nedeniyle bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece ADALET istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AYM
ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti
Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı
Akın Gürlek X hesabı açtı 3 hesabı takibe aldı
Bozcaada'da fırtına nedeniyle yarınki iki feribot seferi iptal
Bozcaada'da fırtına nedeniyle yarınki iki feribot seferi iptal
RTÜK'ten g.t nedeniyle Sözcü TV'ye para cezası
RTÜK'ten g.t nedeniyle Sözcü TV'ye para cezası
16 yaşındaki çalışanını darbeden işletme müdürü gözaltına alındı
16 yaşındaki çalışanını darbeden işletme müdürü gözaltına alındı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü
Osmaniye'yi yağış vurdu! Su baskınları dükkanları ve ulaşımı olumsuz etkiledi
Osmaniye'yi yağış vurdu! Su baskınları dükkanları ve ulaşımı olumsuz etkiledi
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı
Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı
Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı