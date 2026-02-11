Tayfun Kahraman yine hastaneye kaldırıldı

AYM’nin ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'adil yargılanma hakkının ihlal edildiği' yönündeki kararına karşın tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi.

AYM’den Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu için karar: Hastanede yatarak tedavi dahil tüm önlemler alınmalı

"ADALET İSTİYORUZ"

Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman’ın geçirdiği akut MS atağı nedeniyle bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece ADALET istiyoruz." ifadelerini kullandı.