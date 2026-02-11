BIST 13.788
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı

İstanbul’daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan iki doktor, hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

