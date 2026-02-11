BIST 13.788
Kazakistan’da yeni anayasa için referandum kararı

Kazakistan’da yeni anayasanın kabulü için 15 Mart 2026’da ülke genelinde referandum yapılacak. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararnameye göre halk oylamasında, 12 Şubat 2026’da basında yayımlanan yeni anayasanın kabul edilip edilmediği sorulacak.

Kazakistan’da yeni anayasanın kabulüne ilişkin kararın alınması amacıyla 15 Mart’ta ülke genelinde referandum düzenleneceği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 15 Mart 2026’da ülke genelinde referandum yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Kararnamede, referandumda halka, "Kazakistan Cumhuriyeti’nin 12 Şubat 2026'da basın organlarında yayımlanan yeni anayasasını kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltileceği ifade edildi.

Ayrıca, Kazakistan hükümeti ile Merkez Seçim Komisyonu, diğer merkezi devlet kurumları ve yerel yürütme organlarının, referandumun organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklara başlayacağı bilgisi yer aldı.

