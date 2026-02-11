HDI Sigorta Türkiye Hentbol Federasyonuna desteğini sürdürüyor

HDI Sigorta'nın ana sponsor olarak desteklediği Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 50. yıl dönümünü kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, THF, 50. yıl dönümünü Türk hentbolunun yarım asırlık tarihine tanıklık eden isimlerin ve hentbol paydaşlarının bir araya geldiği 50. Yıl Gala Gecesi ile kutladı.

Ankara'da düzenlenen geceye, federasyonun 1976'da başlayan yolculuğunda emeği geçen sporcular, antrenörler, yöneticiler ve paydaşlar katıldı.

Gecede HDI Sigorta ana sponsorluğunda hazırlanan THF'nin 50. yıl belgeseli yayımlanırken, 50. Yıl Onur ve Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, 50. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen HDI Sigorta'nın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, sporu, toplumsal gelişimin ve sürdürülebilir başarının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2021 yılında başlayan ve 5 yıldır kesintisiz devam eden ana sponsorluk işbirliği kapsamında, Türk hentbolunun 50 yıllık gelişimini yansıtan bu anlamlı yolculuğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Bay, 'Geçmişte hentbolun içinde yer almış biri olarak, bu sporun bana kazandırdığı değerlerin bugün de yolumu aydınlattığını söylemek isterim. HDI Sigorta olarak, '#HentbolunHDISigortasıVar' yaklaşımıyla, federasyonun 50. yılında da hentbol sporunun ve sporcusunun yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.