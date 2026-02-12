Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını izlediği iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen "VAR Merkezi" ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin FIFA Kokart Töreni'nin ardından program kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi ziyareti sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır. Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, dün FIFA Kokart Töreni'nde Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlar için Riva'da bulunan VAR Merkezi'ne giderek pozisyonları incelediği ve kararların doğru olduğuna kanaat getirdiği ileri sürülmüştü.