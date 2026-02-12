BIST 13.788
Futbolda devrim gibi karar! O ligde beraberlik kaldırıldı: Yeni puan sistemine bakın

Japonya Ligi’nde alınan karar tüm dünyada büyük ses getirdi. Ligde beraberlik kaldırılırken, artık 90 dakikası berabere biten maçın sonucunu penaltılar belirleyecek. Yeni kuralla birlikte puanlama sistemi de değişti.

Japonya futbolunda 100. yıl kutlamaları kapsamında dikkat çekici bir uygulamaya imza atıldı. Futbol dünyasında zaman zaman tartışma konusu olan beraberlik sisteminin kaldırılması, Japonya Ligi’nde hayata geçirildi.

Lig yönetimi, 100. yıl dönümüne özel olarak karşılaşmaların eşitlikle tamamlanmasını önleyecek yeni bir puanlama modelini devreye aldı. Buna göre, 90 dakikası berabere sonuçlanan maçlar doğrudan penaltı atışlarına taşınacak ve puan dağılımı bu sonuca göre belirlenecek.

Yeni sistem 1 sezon uygulanacak

Revize edilen formatta normal sürede galibiyet elde eden ekip 3 puanın sahibi olacak. Karşılaşmanın 90 dakikası eşitlikle sona ererse seri penaltı atışlarına geçilecek. Penaltılarda üstünlük kuran takım 3 yerine 2 puan alacak. Normal sürede mağlup olan taraf puan kazanamazken, penaltı atışlarında kaybeden ekip ise hanesine 1 puan yazdıracak. Söz konusu uygulama yalnızca lig maçlarında değil, özel organizasyonlarda da geçerli olacak ve bir yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Yeni puanlama sistemi

Normal sürede galibiyet: 3 puan
Penaltılarda galibiyet: 2 puan
Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan
Normal sürede mağlubiyet: 0 puan

