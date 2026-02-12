BIST 13.788
DOLAR 43,65
EURO 51,91
ALTIN 7.119,49
HABER /  GÜNCEL

Genç kızın babası ilk kez konuştu! CHP’li başkan Hasbi Dede taciz etmişti

Genç kızın babası ilk kez konuştu! CHP’li başkan Hasbi Dede taciz etmişti

Giresun'un Görele ilçesinde, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına yönelik cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki skandal derinleşiyor. Mağdur çocuğun babası Ahmet T., olayın detaylarını ve yaşadıkları travmayı ilk kez anlattı.

Abone ol

Giresun Görele’de siyaset gündemini sarsan taciz skandalının ardından mağdur ailenin sessizliğini baba Ahmet T. bozdu. Belediyede çaycı olarak görev yapan Ahmet T., 16 yaşındaki lise öğrencisi kızının sosyal medya üzerinden taciz edilmesiyle başlayan süreci Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

"GECE YARISI ANLATTI"

Olayın gece yarısı kızının kendisine gelip durumu anlatmasıyla ortaya çıktığını belirten baba Ahmet T., o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım önce annesini uyandırmaya çalışıyor. Eşim yoldan geldiği için yorgundu. Annesi olayı anlayamadığı için kızım benim yanıma geldi, her şeyi anlattı. Ben de ‘Senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Sabah gerekeni yaparız’ dedim. Sabah uyandıktan sonra da şikâyet ettik ve süreç başladı"

OKULA GİDEMİYOR

Yaşanan travmanın boyutlarına dikkat çeken baba, kızının üç gündür okula gidemediğini ifade etti. Ailenin önceliğinin çocuklarının ruh sağlığı olduğunu vurgulayan Ahmet T., "Kızım destek almak için danışmana gidecek. Ardından uzmanın yönlendirmesi doğrultusunda gerekeni yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin hakkında yürütülen "çocuğa taciz" soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde seçim yapılıncaya kadar en yaşlı meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacak
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacak
Errick McCollum sazı eline aldı Galatasaray MCT Technic farklı kazandı
Errick McCollum sazı eline aldı Galatasaray MCT Technic farklı kazandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Pişman değilim"
TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Pişman değilim"
Kabine değişimi sürecek 3 bakanlık ismini verdi Fatih Atik kulis aktardı
Kabine değişimi sürecek 3 bakanlık ismini verdi Fatih Atik kulis aktardı
Rapordaki detay gündem oldu! Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı mı gelecek?
Rapordaki detay gündem oldu! Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı mı gelecek?
Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde
Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde
Trump'tan Pentagon'a kömür santrali talimatı
Trump'tan Pentagon'a kömür santrali talimatı
Ademola transferi neden olmadı Fenerahçeli yönetici açıkladı: Hakaret kabul ettik
Ademola transferi neden olmadı Fenerahçeli yönetici açıkladı: Hakaret kabul ettik
Bahçeşehir Koleji, çeyrek finale yükseldi
Bahçeşehir Koleji, çeyrek finale yükseldi
Suriye hükümeti ABD'nin çekildiği stratejik Tenef Üssü'nü teslim aldı
Suriye hükümeti ABD'nin çekildiği stratejik Tenef Üssü'nü teslim aldı
Fikret Orman'dan adaylık açıklaması
Fikret Orman'dan adaylık açıklaması