CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle açılan davada karar çıktı. Aydın, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Aydın, “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan ise beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın 19 Ocak 2025 tarihinde, sosyal medyadaki bir paylaşımında İstanbul Cumhuriyet eski Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cem Aydın ile avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birçok CHP’li de duruşmaya izleyici olarak geldi.

"SİYASET YAPMAK SUÇ DEĞİL"

Cem Aydın savunmasında, “Bu davada yargılanan Cem Aydın’ın şahsı değil, CHP Gençlik Örgütleri başta olmak üzere Türk gençliğidir. Bugün burada rutin bir siyasi faaliyetin bu salonda yargılandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir siyasi partinin gençlik kollarının, kendi partisinin politikalarını kurumsal hesaplarından duyurmasından daha doğal ne olabilir? Genel Başkanımızın sözleri bizim parti politikamızdır ve bunu yaymak suç değil, siyasi görevimizdir. Rutin bir siyasi parti faaliyetini "suç" olarak nitelendirmek, milletin demokrasiye olan inancını zedeler. Siyaset yapmanın suç olduğuna inanmıyorum. Ben sadece siyaset yaptığım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğum için buradayım. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Kararını açıklayan mahkeme Cem Aydın’ı, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanması geri bıraktı. Aydın, “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan ise beraat etti.

