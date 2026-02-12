Zelenskiy: Rusya da istekli olursa savaş yaz aylarına kadar sona erebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmelerinde, sürecin yalnızca Kiev yönetiminin çabasıyla mümkün olmayacağını vurguladı. Zelenskiy, Rusya’nın da istekli olması halinde savaşın yaz aylarına kadar bitirilebileceğini belirterek, kalıcı barış için güçlü ve somut güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke basınına yaptığı açıklamalarda savaşın gidişatına ve barış ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşın sona erdirilmesi için tek taraflı bir iradenin yeterli olmayacağını dile getiren Zelenskiy, karşı tarafın tutumunun belirleyici olacağını ifade etti.

Zelenskiy, bu çerçevede şu ifadeleri kullandı:

“Eğer sadece Ukrayna tarafı değil, Rusya da istekli olursa, yaz aylarına kadar savaşı sona erdirebiliriz.”

GÜVENLİK GARANTİLERİ VURGUSU

Zelenskiy, olası bir barış sürecinin kalıcı olabilmesi için güvenlik garantilerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Gelecekte benzer bir saldırının yaşanmayacağından emin olmak istediklerini dile getiren Zelenskiy, bu konuda yalnızca temennilere değil, somut güvencelere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ukrayna lideri, bu beklentisini şu sözlerle ifade etti:

“Gelecekte Rus saldırganlığının imkansız olduğunu ya da eğer gerçekleşirse yalnız kalmayacağımızı ve güçlü bir savunmaya sahip olacağımızı sadece 'inanmak' değil, 'bilmek' istiyoruz. İşte güvenlik garantileri bunlardır.”

WASHİNGTON’UN TAKVİMİ VE ABD’NİN TUTUMU

Zelenskiy, Washington yönetiminin taraflara savaşı belirli bir takvim içinde sona erdirme yönünde bir hedef koyduğunu da aktardı. Buna göre, ABD yönetimi çatışmaların haziran ayına kadar bitirilmesini amaçlıyor.

Zelenskiy, Donald Trump’ın her iki taraf üzerinde de baskı kurmayı planladığını belirterek, bu baskının Moskova’yı da uzlaşmaya zorlayabileceğini dile getirdi. Zelenskiy, Vladimir Putin’in de bir tür anlaşmaya yönlendirilebileceğine inandığını söyledi.

AB ÜYELİĞİ HEDEFİ

Açıklamalarında Ukrayna’nın Avrupa Birliği sürecine de değinen Zelenskiy, ülkesinin 2027 yılına kadar Avrupa Birliği üyeliği için teknik olarak hazır hale gelmeyi hedeflediğini kaydetti. Zelenskiy, bu hedefin Ukrayna’nın siyasi ve kurumsal dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.