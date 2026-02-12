BIST 13.886
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, WhatsApp’a Rusya’daki yasalara uyma çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da bir süre önce erişime engellenen WhatsApp’ın yasalara uyması halinde tekrar erişime açılabileceğini bildirdi.

Peskov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’da Kasım 2025’ten bu yana erişim engeli getirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ilişkin konuştu.

WhatsApp’ın Meta şirketine ait olduğunu belirten Peskov, “Bu bir yasalara uyma konusudur. Eğer Meta yasalara uyup Rus makamlarıyla temasa geçerse o zaman bir anlaşmaya varmak mümkün olabilir.” dedi.

Peskov, Rusya’nın taleplerini görmezden gelmeye devam etmesi halinde WhatsApp’ın tekrar erişime açılmayacağının altını çizdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) Kasım 2025’te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli şekilde engellenmeye başlandığı bildirilmişti.

Ülkede WhatsApp’a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.

Rusya'da Telegram’a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

