Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Erman Toroğlu'nun iddiasına tepki

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde gündeme ilişkin konuşuyor. Özbek, Erman Toroğlu'nun ortaya attığı iddialara "Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın" diyerek tepki gösterdi. Özbek ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili de açıklamada bulundu.

Abone ol

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, geçtiğimiz günlerde Erman Toroğlu'nun ortaya attığı iddialara tepki gösterdi ve 'Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın' diye konuştu.

İşte Dursun Özbek'in açıklaması:

"Galatasaray'ın başkanıyım, İbrahim Bey (Hacıosmanoğlu) de TFF'nin başkanı. Sürekli yaptığımız toplantılardan birini yaptık ve Türk futbolu hakkında konuştuk. Galatasaray ile o konuyu ilişkilendirmek imkansız. Hepiniz biliyorsunuz konunun ne olduğunu, üç sene arka arkaya şampiyon bir takım, dördüncü senesinde lider bir takım... Finansal problemlerini çözmüş bir takım, yatırımlarını çözmüş bir takım, kendi camiası içinde tek yürek olmuş bir takım, kendi camiasında barışı oluşturmuş bir takım... Ve bu takımın başkanı TFF Başkanı'na 'Camiamızda sıkıntı var' diyecek... Bizde ne sıkıntısı olabilir? Galatasaray, o insanların hayal ettiği gibi bir takım değil! Galatasaraylı yöneticiler, o insanların hayal ettikleri gibi yöneticiler değil! Herhalde karıştırdılar dedim kulüp başkanlarını... İbrahim Bey'e de sorabilirler. Onların hayal ettiği gibi konuşma veya diyalog söz konusu değil! Böyle bir konuşma olmaz, olamaz! Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın! Kimse Galatasaray'ı bu tip durumlarla ilişkilendirmeye kalkmasın!

"Icardi ile sezon bitince konuşacağız"

"Yanlış hatırlamıyorsam, 3-4 basınla buluşmamda bu soruya yanıt verdim. Zaten cevaplarım basına yansıdı, 5. kez aynı soru ile karşılaşıyorum. Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. Şuna da anlam veremiyorum; Icardi özel bir oyuncu... Benzer cevapları vermeme rağmen gündemde tutmak doğru değil! Elbette ki Galatasaray'ın değerleri var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlerimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz."

Erman Toroğlu ne demişti?

Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası canlı yayında yayında yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum; Dursun Özbek, federasyon başkanına diyor ki 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. içerden de baskı var. Bize yardımcı ol, destek çık' gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Savcılığa ifade veren Toroğlu daha sonra adli kontrolle serbest kalış ve adliye çıkışında da kendisine sorulan "Erman Bey, bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna, "Hayır, söylemeyeceğim. Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı'na ve Futbol Federasyonu Başkanı'na sorun." cevabını vermişti.