Emine Erdoğan'dan paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti, milletin içinden doğmuş, milletle el ele yürüyen, milletin duasıyla güç bulan bir harekettir. İlk günden bu yana, bu davayı öz evladı gibi bağrına basan tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, kendisinin de katılımıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"na ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, milletin içinden doğmuş, milletle el ele yürüyen, milletin duasıyla güç bulan bir harekettir. İlk günden bu yana, bu davayı öz evladı gibi bağrına basan tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum."

