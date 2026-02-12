Üniversite öğrencisinden kürsüde belediye başkanı Mutlu Işıksu hakkında şok iddia!

Düzenlenen bir etkinlikte söz alarak sahneye çıkan 22 yaşındaki bir hukuk fakültesi öğrencisi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Abone ol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkarak söz alan 22 yaşındaki genç kadın, Sakarya'da yaşadığını ve hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Yanlış bir şeye şahit oldum"

"Annem belediyede çalışıyor ve ben bu yüzden yanlış bir şeye şahit oldum belediye başkanıyla ilgili. Bundan dolayı çok fazla tehdit aldım.

Daha sonrasında bu konu yargıya taşınacağı zaman bana avukatımız aracılığıyla para teklif edildi. Ben bunu reddettiğimden dolayı ‘şantaj’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu belediye başkanı.

"50 MİLYONLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI"

Sonrasında bana 50 milyonluk bir manevi tazminat davası açmış kendisi. Kamu gücünün bu şekilde kullanılması ne kadar doğru? Ben bunu merak ediyorum.

Bu 6 aylık bir yazışma. Bunu herkese benim kendi kendime yazdığımı söylüyormuş. Bu konuşmalar 22 yaşında bir kıza, bana yüklenmemesi gerekiyordu."