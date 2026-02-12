BIST 13.788
DOLAR 43,65
EURO 51,91
ALTIN 7.101,26
HABER /  EKONOMİ

Karaca Grup mağazalarında yenilenebilir enerji dönüşümü

Karaca Grup mağazalarında yenilenebilir enerji dönüşümü

Karaca Grup, 'Mağazalarda Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi' kapsamında mağazalarının tükettiği elektriğin yüzde 50'si için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

Abone ol

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Karaca, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projeyle çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonlarında kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı taahhüt eden Karaca, mağazalarında yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğini odağına alan entegre bir dönüşüm sürecini hayata geçirdi.

Şirket, 2024 yılı itibarıyla mağazalarındaki enerji tüketimini daha etkin yönetebilmek için bulut tabanlı enerji izleme teknolojilerine geçiş yaptı. Dönüşüm sayesinde mağazalardaki elektrik tüketimi anlık takip edilerek verimlilik artırıcı aksiyonlar uygulandı.

Pilot uygulamada yüzde 40 enerji tasarrufu elde edildi

Projenin pilot aşaması İstanbul'da bulunan 10 Karaca mağazasında gerçekleştirildi. İlk 4 aylık süreçte elde edilen veriler doğrultusunda, mağazalarda yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlandı.

Pilot uygulamadan elde edilen başarılı sonuçların ardından geçen yıl itibarıyla proje, tüm Karaca mağazalarına yaygınlaştırıldı ve bu sayede enerji verimliliği artırıldı.

Grup, aynı yıl içerisinde tüm mağazalarının tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 50'si için I-REC temin etti. Bu adımla yenilenebilir enerji santrallerinin finansmanına katkı sağlanırken, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik ilerleme kaydedildi.

Karaca Grup, söz konusu projeyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Erişilebilir ve Temiz Enerji', 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' ve 'İklim Eylemi' hedeflerine katkı sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore yeni lideri için hazırlıklar başladı! Güney Kore'den çarpıcı iddialar
Kuzey Kore yeni lideri için hazırlıklar başladı! Güney Kore'den çarpıcı iddialar
Erdoğan ile görüşmenin ardından DEM Parti'den açıklama!
Erdoğan ile görüşmenin ardından DEM Parti'den açıklama!
Ortada kaldı denen Mesut Özarslan sessizliğini bozdu! 2 partinin ismini verdi ve...
Ortada kaldı denen Mesut Özarslan sessizliğini bozdu! 2 partinin ismini verdi ve...
Sompo Sigorta'da üst düzey atamalar
Sompo Sigorta'da üst düzey atamalar
Milletvekilinin sözleri gündeme oturdu! Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası
Milletvekilinin sözleri gündeme oturdu! Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen 46 Filistinli ailelerine kavuştu
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen 46 Filistinli ailelerine kavuştu
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta kriz! Sean Dyche kovuldu, yerine tanıdık isim
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta kriz! Sean Dyche kovuldu, yerine tanıdık isim
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Futbolda devrim gibi karar! O ligde beraberlik kaldırıldı: Yeni puan sistemine bakın
Futbolda devrim gibi karar! O ligde beraberlik kaldırıldı: Yeni puan sistemine bakın
Okullar tatil edildi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden açıklama geldi
Okullar tatil edildi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden açıklama geldi
Genç kızın babası ilk kez konuştu! CHP’li başkan Hasbi Dede taciz etmişti
Genç kızın babası ilk kez konuştu! CHP’li başkan Hasbi Dede taciz etmişti
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacak
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacak