İstanbul karanlığa gömülüyor! 23 ilçede 7 saat elektrik yok (13 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)

Arnavutköy, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere bazı ilçelerde elektrik kesintileri bu gece yarısından itibaren başlayacak. Bazı bölgelerde ise kesintilerin yarın sabah saatlerinde başlayarak yaklaşık 9 saat sürmesi bekleniyor. Peki elektrik kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?

İşte 13 Şubat 2026 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı...