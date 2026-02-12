BIST 13.886
Kayseri Pınarbaşı'nda feci kaza! Okul servisi tıra arkadan çarptı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde okul servisinin tırla çarpışması sonucu 1 veli öldü, 6'sı öğrenci 7 kişi de yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile bir tır Pınarbaşı-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada öğrenci servisinin şoförü ile öğrenciler Durdu K, Hacı Ö, Muhittin K, Halil İbrahim Y, Ümitcan K. ve Rabia K. ile veli Hasan Karaca yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Karaca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

