BIST 13.879
DOLAR 43,65
EURO 51,98
ALTIN 7.121,63
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de aile faciası! Tartıştığı kardeşini öldürdükten sonra intihar etti

Denizli'de aile faciası! Tartıştığı kardeşini öldürdükten sonra intihar etti

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç. (64) ile kardeşi Muzaffer Ç. (60) arasında Üçkuyular Mahallesi'ndeki arazide tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden Mustafa Ç. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

Ekipler, şüpheli Mustafa Ç'nin boş arazide aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek için "seni karış karış oyacağız" yazan CHP'li başkan tutuklandı
Akın Gürlek için "seni karış karış oyacağız" yazan CHP'li başkan tutuklandı
FIFA, Adana Demirspor'a puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a puan silme cezası verdi
CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
MHP'li Semih Yalçın: Kürsü işgali, doğrudan milli iradeyi boğmaya dönük yasa dışı bir eylemdir
MHP'li Semih Yalçın: Kürsü işgali, doğrudan milli iradeyi boğmaya dönük yasa dışı bir eylemdir
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, WhatsApp’a Rusya’daki yasalara uyma çağrısı
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, WhatsApp’a Rusya’daki yasalara uyma çağrısı
SunExpress'ten gurbetçilere güzel haber! Köln'den Anadolu'daki 3 kente uçuş
SunExpress'ten gurbetçilere güzel haber! Köln'den Anadolu'daki 3 kente uçuş
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası
Bakan Yumaklı: "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyoruz"
Bakan Yumaklı: "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyoruz"
MSB, Ordu sahilinde bulunan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıkladı
MSB, Ordu sahilinde bulunan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıkladı
Ünlü fenomen Enes Batur gözaltına alındı
Ünlü fenomen Enes Batur gözaltına alındı