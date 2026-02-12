Özgür Erdursun emeklilik için bekleyecek kesimi açıkladı! "Önümüzdeki 8-12 yıl sessiz bir dönem olacak"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli sayısının artış döneminin sona erdiğini duyurdu. Erdursun "Emeklilik başvuruları hızla azalıyor. Önümüzdeki 8–12 yıl emeklilik açısından sessiz bir dönem olacak" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin, hala genç ve çalışabilir nüfusu yüksek bir ülke olduğunu ifade eden Erdursun, bu durumun SGK verilerine de açıkça yansıdığını söyledi.

"ÇALIŞAN SAYISI AZALMIYOR"

Zorunlu sigortalı (4A–4B–4C) çalışan sayısındaki değişime bakıldığında, 2021’den 2022’ye çalışan sayısı %6,5 arttı, 2023 sonrası dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da 2024 ve 2025’te çalışan sayısı yeniden artış trendine girdi. Yani çalışan sayısı azalmıyor. Genç nüfusun işgücüne katılımı sürüyor, sosyal güvenlik sistemini besleyen ana kaynak zayıflamıyor." dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Erdursun, bu tablonun, "çalışan sayısı düşüyor" iddiasının istatistiksel bir karşılığı olmadığını gösterdiğini ifade etti. Erdursun, "Kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldığında ise emekli sayısı artık hızlanarak artmıyor, aksine yavaşlıyor" dedi.

EYT SONRASI BAŞVURU AZALDI

Emeklilik için müracaat edenlerin sayısına bakıldığında ise "EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı, ardından hızla düşmeye başladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek" diyerek tabloyu özetledi.

Erdursun, EYT’den kalan son grupların da emeklilik hakkını kullandıktan sonra, sistemin tamamen 9 Eylül 1999 sonrası rejime gireceğini söyledi. Erdursun, "Mevcut yasal sistemde 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınlar 58 yaşını, erkekler 60 yaşını beklemek zorunda. Bu durumun sonucu çok nettir: Önümüzdeki birkaç yıl sınırlı sayıda emeklilik başvurusu daha olacaktır. Ancak ardından 8–10 yıl, hatta 10–12 yıl boyunca, milyonlarca sigortalı için emeklilik fiilen mümkün olmayacaktır" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 8-12 YIL EMEKLİLİK AÇISINDAN SESSİZ BİR DÖNEM OLACAK"

Tüm veriler ve oranlar birlikte okunduğunda çalışan sayısının artmaya devam ettiğini vurgulayan Erdursun, "Genç nüfus sistemi besliyor. Emekli sayısındaki artış hızı düşüyor. Emeklilik başvuruları hızla azalıyor. Önümüzdeki 8–12 yıl emeklilik açısından sessiz bir dönem olacak" dedi.

Erdursun, bu tablo karşısında "Emekli sayısı çok fazla, sistem bunu kaldıramaz, böyle giderse SGK batar” söyleminin verilerle örtüşmediğini açıkladı. Erdursun, Ödenen primlerin, çalışma sürelerinin, prim gün sayılarının emekli aylığına olumlu etkisi ile dolaylı olarak kayıt dışı çalışmaların önüne de geçilebileceğini vurguladı.