Milyonlar için bayram ikramiyesi hesabı! 2026 yılı bayram ikramiyesi kulislerden sızdı, ne kadar olacak?
Emekli zamlarının belli olmasıyla ikramiye hesabı da değişti. SSK Bağkur emeklisine yapılan yüzde 12,19'luk zamla beraber ikramiyeler için de rakamlar telaffuz edildi. Emekli ikramiyesi sadece emeklileri değil, dul ve yetim maaşı alanları da ilgilendiriyor. İkramiye ne kadar olacak?
Emekli ikramiyelerine her yıl belli oranlarda zam yapılıyor. Bu yıl ne kadar zam yapılacağı merak edilirken kulislerde konuşulan rakamlar da belli olmaya başladı.
2025'TE İKRAMİYELERE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltildi. 17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor.
2026 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Sabah'ta yer alan habere göre bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında uygulamaya sokuldu. 2026'da bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Net rakam yetkililerden gelen açıklamalarla belli olacak.
Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.