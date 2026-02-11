Emekli aylığında 7 yıllık sistem bitti 5 aşamalı model masada! Sıfır zam detayı...

En düşük emekli aylığı alanların sayısı 2019’da 800 bin kişiyken şu anda 5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Prim gün sayısı dikkate alınmadan yapılan bu iyileştirmeler ise ‘çok çalışanın cezalandırıldığı’ eleştirisine maruz kalıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ BİTİYOR

Hükümet ise emeklilik sistemindeki oluşan bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladı. 7 yıldan beri devam eden maaş tamamlama uygulamasının artık sona ermesi bekleniyor. Yeni sistemde ise ‘Maaş Odaklı’ değil, tamamen ‘Gelir ve İhtiyaç Odaklı’ bir yapıya dayanıyor.