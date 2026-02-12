Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde

Saadet Partisi Grup Toplantısı’nda kürsüye taşınan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri, yıllardır bekledikleri kadro ve özlük hakları için bir kez daha "adalet" dedi. Mahmut Arıkan, "15 yıldır söz veriliyor ama icraat yok!" diyerek hükümete seslendi.

Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan, Çarşamba günü gerçekleştirilen grup toplantısında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Meclis’in konuğu olan Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu ve Başkan Saliha Şentürk’ü selamlayan Arıkan, 4-6 yaş grubu çocukların manevi eğitiminde kilit rol oynayan öğreticilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal darboğazı sert sözlerle eleştirdi.

Saadet partisi genel başkanı Mahmut Arıkan, şunları söyledi:

"Bugün aramızda, mağduriyetlerine dikkat çekmek, bir çözüm bulmak ümidiyle TBMM’ye gelen misafirlerimiz var.

Yine aramızda başka bir mağdur grup, Fahri Kuran Kursu Öğreticileri Platformu adına Başkan Saliha Şentürk hanımefendi ve üyeleri var; onlara da hoş geldiniz diyorum. Fahri Kuran Kursu Öğreticilerimiz 15 yıldır mağdur! 4-6 yaş kuran kurslarında evlatlarımızı yetiştirenler, defalarca söz verilmesine rağmen 15 yıldır kadro hakkını alamadı! Yapılacak şey bellidir! 15 yıllık kadro ve özlük hakları teslim edilmeli; görevde olup olmamaya bakılmadan, SGK prim baz alınarak yılların tecrübesine kadro verilmelidir. Sigortaları 30 güne tamamlanarak emeklilik hakkı sağlanmalıdır!"

Yeni yol Grup başkanvekili Selçuk ÖZDAĞ; “Aynı zamanda Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk ve arkadaşları yeni yol grup toplantı salonumuza geldiler. Biraz önce Mahmut Arıkan genel başkanımız konuya temas ettiler,bahsettiler. Diyanet işleri başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcısı da duyarlılık gösterecektir diye tahmin ediyor düşünüyoruz Buradan çağrımız kadro haklarını teslim ediniz” çağrısında bulundu



MÜCADELE MECLİS GÜNDEMİNDE

Fahri (Geçici) Kur'an Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk, yıllardır bu konuda yürüttükleri mücadelenin sesi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 35 soru önergesi, 4 ayrı kanun teklifi verilmesini sağlayan Şentürk, siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. TBMM’ye sunulan dört farklı kanun teklifi, platformun gayretleri sayesinde şu partiler tarafından meclise taşındı:

Yeniden Refah Partisi (24.01.2024)

Saadet-Gelecek Partisi (20.05.2024)

DEVA Partisi (31.10.2024)

Milliyetçi Hareket Partisi - MHP (11.11.2024, MV Halil Öztürk aracılığıyla)

Şentürk ve platform üyeleri, pek çok etkinlik, basın açıklaması ve TBMM ziyaretleriyle seslerini duyurmaya devam ederken, artık sözün değil eylemin zamanı olduğunu ifade ediyorlar.

TALEPLER NET: EMEĞE VE TECRÜBEYE KADRO

Platformun en temel talebi, fahri öğreticilere görevde olup olmama şartı aranmaksızın, sadece SGK prim günleri baz alınarak kadro verilmesi. Ayrıca aylık eksik yatırılan sigorta primlerinin 30 güne tamamlanması ve geçmişe dönük mağduriyetlerin giderilmesi talep ediliyor. Diyanet gibi önemli bir kurumda yıllarca hizmet eden ve tecrübe kazanan kişilerin, sistem dışına itilmemesi gerektiği belirtiliyor