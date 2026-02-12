BIST 13.886
Melih Gökçek'ten Meclis'teki kavgayla ilgili paylaşım: "Nakavt"

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek ile CHP'li Mahmut Tanal'ın Meclis'te ettiği kavgayla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu. Gökçek, oğlunu boksör olarak gösteren görselin yanına, Tanal'ın darbedildikten sonraki halini koyarak "Sonuç bu olur" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu’nda oğlu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavgayı sosyal medya hesabından yorumladı. Gökçek, oğlunu boksör olarak gösteren bir görsel paylaşarak "Sonuç bu olur" dedi.

Melih Gökçek, paylaşımında oğlu Osman Gökçek’i yapay zeka ile ringdeki profesyonel bir boksör olarak çizdi. Fotoğrafın yanında ise Tanal’ın darbedildiği bir fotoğraf yer aldı. 

Gökçek, paylaşımına şunları yazdı: 

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor! Daha hızlı iyileşme, daha az komplikasyon
Emine Erdoğan'dan paylaşım
Aziz İhsan Aktaş'ın kadayıf kutusunda rüşvet parası verdiği başkan bakın kim çıktı
Denizli'de emekli polis dehşet saçtı!
Financial Times'a konuştu! Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD-İran açıklaması dikkat çekti
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan'dan yıl sonu enflasyon tahmini
Üniversite öğrencisinden kürsüde belediye başkanı Mutlu Işıksu hakkında şok iddia!
Karaca Grup mağazalarında yenilenebilir enerji dönüşümü
Kuzey Kore yeni lideri için hazırlıklar başladı! Güney Kore'den çarpıcı iddialar
Erdoğan ile görüşmenin ardından DEM Parti'den açıklama!
Ortada kaldı denen Mesut Özarslan sessizliğini bozdu! 2 partinin ismini verdi ve...
