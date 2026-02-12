Melih Gökçek'ten Meclis'teki kavgayla ilgili paylaşım: "Nakavt"

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek ile CHP'li Mahmut Tanal'ın Meclis'te ettiği kavgayla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu. Gökçek, oğlunu boksör olarak gösteren görselin yanına, Tanal'ın darbedildikten sonraki halini koyarak "Sonuç bu olur" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek, paylaşımında oğlu Osman Gökçek’i yapay zeka ile ringdeki profesyonel bir boksör olarak çizdi. Fotoğrafın yanında ise Tanal’ın darbedildiği bir fotoğraf yer aldı.

Gökçek, paylaşımına şunları yazdı:

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"