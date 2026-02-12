Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta kriz! Sean Dyche kovuldu, yerine tanıdık isim

Fenerbahçe’nin Avrupa'daki rakibi Nottingham Forest'ta son beraberliğin ardından teknik direktör Sean Dyche defteri kapandı. Forest'ta boşalan teknik direktörlük koltuğuna en güçlü aday eski Fenerbahçeli Vitor Pereira.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche, kötü sonuçların ardından küme düşme hattına geldi. 54 yaşındaki Dyche, son sıradaki Wolves ile berabere kalınmasının ardından görevden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğruluyor. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

25 maçta 10 galibiyet 5 beraberli ve 10 mağlubiyet alan Dyche, 1.40'lık ortalama elde etmişti.

Nottingham Forest, Sean Dyche'ın yerine eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'yı en güçlü aday olarak belirledi. Pereira, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'i çalıştırmış ve kasım ayında ayrılmıştı. Portekizli teknik direktör, 2015 yılında ve 2021 yılında olmak üzere enerbahçe'de iki dönem görev yapmıştı.

Maç ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek.