Arda Güler'in Real Madrid huzursuzluğu takım yemeğine de yansıdı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Arda'nın son dönemde yaşadığı süre belirsizliği nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü. İlk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamaması ve sürekli eleştirilerin hedefi olması genç oyuncuyu huzursuz ettiği belirtildi. İspanyol basını, Arda Güler'in süre belirsizliği nedeniyle rahatsızlık yaşadığını ve takım yemeğini erken terk ettiğini yazdı.