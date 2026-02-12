BIST 13.788
Okullar tatil edildi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden açıklama geldi

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

