BIST 13.788
DOLAR 43,65
EURO 51,91
ALTIN 7.119,49
HABER /  SPOR

Errick McCollum sazı eline aldı Galatasaray MCT Technic farklı kazandı

Errick McCollum sazı eline aldı Galatasaray MCT Technic farklı kazandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini deplasmanda 94-81 mağlup etti.

Abone ol

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. Fransız temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Bu sonuçla Galatasaray, rakibinden ikili averajı da alarak grubunda liderliğe yükseldi.

Salon: Antares

Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers (Letonya), Lorenzo Baldini (İtalya)

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 8, Hudgins 10, DiLeo 18, Thomas 8, Borgues 3, Berhanemeskel 15, Doumbia 3, Yeguete 8, Dufeal 7

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 8, Palmer 15, Petrucelli, Gillespie 6, White 11, Robinson 2, McCollum 19, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 22, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 22-18

Devre: 48-50

3. Periyot: 69-68

ÖNCEKİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Pişman değilim"
TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Pişman değilim"
Kabine değişimi sürecek 3 bakanlık ismini verdi Fatih Atik kulis aktardı
Kabine değişimi sürecek 3 bakanlık ismini verdi Fatih Atik kulis aktardı
Rapordaki detay gündem oldu! Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı mı gelecek?
Rapordaki detay gündem oldu! Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı mı gelecek?
Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde
Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde
Trump'tan Pentagon'a kömür santrali talimatı
Trump'tan Pentagon'a kömür santrali talimatı
Ademola transferi neden olmadı Fenerahçeli yönetici açıkladı: Hakaret kabul ettik
Ademola transferi neden olmadı Fenerahçeli yönetici açıkladı: Hakaret kabul ettik
Bahçeşehir Koleji, çeyrek finale yükseldi
Bahçeşehir Koleji, çeyrek finale yükseldi
Suriye hükümeti ABD'nin çekildiği stratejik Tenef Üssü'nü teslim aldı
Suriye hükümeti ABD'nin çekildiği stratejik Tenef Üssü'nü teslim aldı
Fikret Orman'dan adaylık açıklaması
Fikret Orman'dan adaylık açıklaması
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Faruk Acar'dan 'Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor' paylaşımı
Faruk Acar'dan 'Türkiye artık eski ezberlerle yönetilmiyor' paylaşımı