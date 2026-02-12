BIST 13.788
DOLAR 43,65
EURO 51,91
ALTIN 7.101,26
HABER /  DÜNYA

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen 46 Filistinli ailelerine kavuştu

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen 46 Filistinli ailelerine kavuştu

İsrail’in sınırlı geçiş izni verdiği Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye dönen 46 Filistinli, Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştı.

Abone ol

Gazze’ye ulaşanlar, hastane bahçesinde bekleyen yakınları tarafından karşılandı. Uzun süren ayrılığın ardından aileler gözyaşları içinde kavuştu.

Dönenler arasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaralanarak bir süredir yurt dışında tedavi gören ve ayağına platin takılan Hasan Mansi ile eşi de yer aldı.

Mansi ailesinin kızları Cenna Mansi ve Mey Mansi, uzun süredir anne babalarından ayrı kalmanın zorluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cenna Mansi, şu anda bir buçuk yaşında olan kızına hamileyken annesinden ayrıldığını anlatarak, “Annem hamileliğimin başında yanımdaydı, sonra tedavi için gitti. Doğumda yanımda değildi. Kızımı hiç görmedi.” dedi. Cenna Mansi, annesinin torununu ilk kez görecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hasan Mansi ise Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yurt dışına çıktığını ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Mansi, “Ayağımda plaka ve sabitleyici bir cihaz var. Buna rağmen Gazze’ye döndüm. Gazze’nin toprağı dünyadaki her şeye bedel. Benim için Gazze’den daha değerli bir yer yok. Dört kızım ve üç oğlum var. Onları görmek dünyalara bedel. Tüm yıkıma rağmen Gazze benim için dünyadaki en güzel yer.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta kriz! Sean Dyche kovuldu, yerine tanıdık isim
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta kriz! Sean Dyche kovuldu, yerine tanıdık isim
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Futbolda devrim gibi karar! O ligde beraberlik kaldırıldı: Yeni puan sistemine bakın
Futbolda devrim gibi karar! O ligde beraberlik kaldırıldı: Yeni puan sistemine bakın
Okullar tatil edildi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden açıklama geldi
Okullar tatil edildi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden açıklama geldi
Genç kızın babası ilk kez konuştu! CHP’li başkan Hasbi Dede taciz etmişti
Genç kızın babası ilk kez konuştu! CHP’li başkan Hasbi Dede taciz etmişti
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacak
Tarım Kredi KOOP Market'ler, ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyatla donuk kıyma satacak
Errick McCollum sazı eline aldı Galatasaray MCT Technic farklı kazandı
Errick McCollum sazı eline aldı Galatasaray MCT Technic farklı kazandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Pişman değilim"
TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Osman Gökçek'ten ilk açıklama: "Pişman değilim"
Kabine değişimi sürecek 3 bakanlık ismini verdi Fatih Atik kulis aktardı
Kabine değişimi sürecek 3 bakanlık ismini verdi Fatih Atik kulis aktardı
Rapordaki detay gündem oldu! Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı mı gelecek?
Rapordaki detay gündem oldu! Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı mı gelecek?
Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde
Yeni Yol grup toplantısında Fahri Kur'an Kursu Öğreticilerinih kadro tabeli gündemde