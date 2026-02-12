Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen 46 Filistinli ailelerine kavuştu

İsrail’in sınırlı geçiş izni verdiği Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye dönen 46 Filistinli, Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştı.

Abone ol

Gazze’ye ulaşanlar, hastane bahçesinde bekleyen yakınları tarafından karşılandı. Uzun süren ayrılığın ardından aileler gözyaşları içinde kavuştu.

Dönenler arasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaralanarak bir süredir yurt dışında tedavi gören ve ayağına platin takılan Hasan Mansi ile eşi de yer aldı.

Mansi ailesinin kızları Cenna Mansi ve Mey Mansi, uzun süredir anne babalarından ayrı kalmanın zorluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cenna Mansi, şu anda bir buçuk yaşında olan kızına hamileyken annesinden ayrıldığını anlatarak, “Annem hamileliğimin başında yanımdaydı, sonra tedavi için gitti. Doğumda yanımda değildi. Kızımı hiç görmedi.” dedi. Cenna Mansi, annesinin torununu ilk kez görecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hasan Mansi ise Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yurt dışına çıktığını ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Mansi, “Ayağımda plaka ve sabitleyici bir cihaz var. Buna rağmen Gazze’ye döndüm. Gazze’nin toprağı dünyadaki her şeye bedel. Benim için Gazze’den daha değerli bir yer yok. Dört kızım ve üç oğlum var. Onları görmek dünyalara bedel. Tüm yıkıma rağmen Gazze benim için dünyadaki en güzel yer.” dedi.