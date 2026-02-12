BIST 13.788
Erdoğan ile görüşmenin ardından DEM Parti'den açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünün ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, kararlılıkla süreceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Dün gerçekleşen görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" ifadeleri yer aldı.

“SÜREÇ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK”

"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi."

Ayrıca, DEM Parti olarak yapılan görüşmenin Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirildiği açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kabul için teşekkür edildi.

