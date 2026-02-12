BIST 13.788
Sompo Sigorta'da üst düzey atamalar

Sompo Sigorta, oluşturduğu yeni yapılanmanın üst düzey yönetim kadrosunda görev değişiklikleri gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendiren ve karar alma süreçlerini hızlandıran yeni bir yapılanmaya imza attı.

Hasar ve hukuk fonksiyonları tek çatı altında birleştiren şirket, sağlık sigortaları ve insan kaynakları alanlarında da üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Yeni organizasyon yapısı kapsamında, hasar ve hukuk süreçlerinin daha verimli ve bütüncül biçimde yönetilmesi amacıyla Hasar ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturuldu. Bu göreve şirket bünyesinde genel sekreter olarak görev yapan ve kamu yönetimi ile stratejik planlama alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Osman Yılmaz atandı.

Aynı yapı altında oluşturulan Oto Hasar Başkanlığı görevine ise daha önce Sompo Sigorta'da teknik fiyatlama ve aktüerya alanlarında yöneticilik yapan, ardından oto sigortaları branşında üst düzey sorumluluklar üstlenen Mesrur Özkaya getirildi.

Şirketin sağlık sigortaları alanındaki büyümesinde uzun yıllar aktif rol alan ve son olarak Sompo Sigorta'nın Sağlık Sigortaları Başkanı görevini yürüten Çağatay Çınar, Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İnsan Kaynakları (İK) tarafında global ve çok uluslu organizasyonlarda stratejik İK yönetimi, yetenek gelişimi ve organizasyonel dönüşüm projeleri yürüten ve şirketin İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapan Hande Savlı Balkaya ise İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

