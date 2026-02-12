BIST 13.788
Milletvekilinin sözleri gündeme oturdu! Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ortaya attığı gasp iddiası gündeme oturdu. İddiaya göre Gaziantep'ten Şırnak'a altın taşıyan bir kuyumcu aracı Mardin'de polis kılığına giren kişilerce durdurularak gasp edildi. Polis kıyafetiyle gasp yapanların jandarma olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, bir kuyumcu aracına yönelik gasp iddiasını gündeme taşıdı. Alp, olayın Mardin'in bir ilçesinde gerçekleştiğini belirterek gaspçıların polis kıyafeti giymelerine rağmen jandarma personeli olduğunu öne sürdü.

Alp, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracı, Mardin'in ilçesinde maalesef polis çevirmesinde gasp edilmiştir. Soruşturmada anlaşılmış ki polis kıyafetiyle gasp yapanlar aslında polis değil. Birisi Diyarbakır İl Jandarma emrinde, üçü de Şırnak İl Jandarma emrindeki askeri personel çıkmıştır."

CHP'li vekil, güvenlik güçlerinin karıştığı iddia edilen olayın ciddiyetine dikkat çekerek yetkilileri iddiaları soruşturmaya çağırdı.

