MSB, Ordu sahilinde bulunan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Ordu'nun Ünye ilçesi sahilinde bulunan İHA'nın Rusya'ya ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Patlayıcı içermeyen İHA'nın, incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

Ordu sahilinde bulunan insansız hava aracına (İHA) ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da, sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikal ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA, incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan Suriye'deki son durumlara ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "gemi satışı" iddialarına ilişkin de açıklama yapıldı.

Dünyadaki ve bölgedeki her türlü gelişmenin takip edildiği, değerlendirildiği ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup bu durum, ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir.

Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir.

Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta, bu doğrultuda atılan her adım askeri ihtiyaçlar, milli çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır."