Dünya devinden gümüş için yeni tahmin geldi

JPMorgan, 2026'da gümüşün ortalama 81 dolar/ons seviyesine çıkacağını öngörüyor. Banka, 2027 beklentisini de 85,5 dolar/ons olarak açıkladı.

Küresel piyasalarda gözler yeniden emtia tarafına çevrilmişken, gümüş için dikkat çekici bir tahmin geldi. JPMorgan Global Research, fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Bankaya göre 2026 yılında gümüşün ortalama fiyatı 81 dolar/ons olacak.

Bu rakam, 2025 ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye işaret ediyor. Yani açıkçası, bankanın projeksiyonu piyasada ciddi bir yukarı potansiyele işaret ediyor.

ÇEYREK ÇEYREK YENİ PROJEKSİYON

JPMorgan’ın güncellenen tahminlerine göre gümüş fiyatı 2026’nın ilk çeyreğinde 84 dolar/ons seviyesinde olacak. İkinci çeyrekte 75 dolar/ons’a gerilemesi, üçüncü çeyrekte 80 dolar/ons’a yükselmesi, yılın son çeyreğinde ise 85 dolar/ons’a ulaşması bekleniyor.

Bu tahminler, Kasım 2025’te paylaşılan önceki öngörülere kıyasla yüzde 34 ile yüzde 55 arasında artış anlamına geliyor. Banka, 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisini ise 85,5 dolar/ons olarak duyurdu.

ARZ SINIRLI, TALEP GÜÇLÜ

Analistlere göre tabloyu şekillendiren en önemli unsur arz tarafı. Gümüş üretimi büyük ölçüde diğer metallerin yan ürünü olarak yapılıyor. Bu nedenle fiyat yükselse bile üretim aynı hızda artmıyor. Yani arzın tepkisi sınırlı kalıyor.

Talep tarafında ise özellikle güneş enerjisi panelleri gibi sanayi alanlarında artan kullanım öne çıkıyor. Temiz enerji yatırımlarının hızlanması, gümüşü sanayide daha stratejik bir metal haline getiriyor.